Video Atalanta deludente, solo un pari in casa contro il Lecce: gli highlights

L'Atalanta non va oltre il pareggio in casa contro il Lecce. A Bergamo finisce 1-1 con due rigori: uno trasformato dagli ospiti con Karlsson nel primo tempo e uno per i nerazzurri concretizzato da Retegui nella ripresa. Così la squadra di Gasperini rimane al terzo posto a +2 sulla Juventus, mentre quella di Giampaolo, quartultima, guadagna un punto su Venezia ed Empoli, che oggi hanno perso. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc)