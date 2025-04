Video La Fiorentina punta l'Europa: battuto 2-1 l'Empoli, gli highlights

vedi letture

La Fiorentina vince per 2-1 il derby toscano contro l'Empoli e così può continuare ad inseguire le posizioni europee. La squadra di Palladino va sul doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Adli e Mandragora con una splendida rovesciata. Nella ripresa il gol degli ospiti con Fazzini che però è inutile così come il forcing finale dell'Empoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).