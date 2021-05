10 gol in A dopo 1289 minuti: Osimhen meglio di Cavani e Higuain al primo anno in azzurro

Doppietta di Victor Osimhen in appena 43' sul campo dello Spezia. L'attaccante classe '98 raggiunge così la doppia cifra in Serie A, ma non solo. Il nigeriano ha raggiunto i primi 10 gol in serie A col Napoli in 1289 minuti per un rendimento che non ha eguali al primo anno in azzurro. Persino mostri sacri come Cavani e Higuain impiegarono più minuti per raggiungere i 10 gol: il Matador dopo i primi 1336 minuti in azzurro e l'argentino addirittura 1458