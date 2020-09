14 positivi nel Genoa, Alvino: "Preoccupazione in casa Napoli, tamponi a tappeto"

E di questi minuti la notizia di quello che potremo definire un vero e proprio focolaio in casa Genoa, con ben 14 tesserati positivi al Covid-19. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime legate a questa situazione ed il Napoli, visto che proprio ieri c'è stato il match che ha visto di fronte il Grifone e la squadra di Gattuso: "Tamponi a tappeto in casa Napoli, c’è preoccupazione dopo la gara di ieri col Genoa, si temono contagi. Attesa per le risposte".

