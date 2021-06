A volte ritornano: l'alternativa a sinistra è una vecchia fiamma

A volte ritornano, perché certi apprezzamenti restano senza tempo e non perdono d’intensità anche quando il primo approccio è andato male. Prima di passare al Liverpool, Kostas Tsimikas era probabilmente il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per potenziare la fascia sinistra di difesa, vera e propria priorità della società partenopea sul mercato.

Il terzino greco in maglia Reds non ha però trovato lo spazio che pensava di trovare, accumulando la miseria di poco più di 200' in totale in campo in maglia Liverpool. In questo mercato che vede Emerson Palmieri in cima alla lista napoletana, quello di Tsimikas resta un nome da tenere in grande considerazione dovesse risultare impossibile acquistare l’esterno del Chelsea.