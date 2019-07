Accordo James-Atletico? Ancelotti smentisce: "Non mi risulta, trattativa ancora in corso come per altri profili..."

Nel corso dell'intervista a Tv Luna, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha smentito gli ultimi rumors su un accordo raggiunto tra James e l'Atletico: "Non mi risulta. A me piace molto e mi risulta sia ancora in corso la trattativa, ma non è l'unica aperta perché ci sono tanti profili sul mercato che stiamo valutando e poi le trattative non sono facili perché magari c'è la volontà del giocatore di andare altrove e non puoi farci niente oppure non si trova l'accordo con la società o il procuratore. Le trattative non sono semplice in questo calcio. Speriamo si concluda presto l'arrivo di Elmas che è molto interessante. Mancano piccoli dettagli, speriamo di averlo prima di partire da Dimaro".