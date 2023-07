ADL alla Rai: “Giuntoli juventino? Sono rimasto basito, allora perchè è venuto a Napoli?"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni Rai dopo la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni Rai dopo la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione: “Dobbiamo aspettare la fine di agosto per la Champions, vedremo il sorteggio e speriamo di non trovare una seconda che in realtà è una testa di serie.

Anche Osimhen vestirà questa maglia? Mi auguro di si, partiamo per Dimaro, vediamoci là. Chi vivrà, vedrà.

Giuntoli? Francamente non mi aspettavo le sue parole, sono rimasto basito e sorpreso perchè non capisco che cavolo sia venuto a fare a Napoli".