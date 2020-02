ADL alla squadra: "Questo clima ci aiuterà a recuperare il terreno perduto"

Al The Space di Fuorigrotta ieri sera, per la prima nazionale di «Si vive una volta sola», il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto attorno a se tutta la squadra con lo staff tecnico. Sorrisi e parole dolci per tutti, un buffetto paterno nei confronti di Koulibaly e poi, al passaggio di Insigne, la frase ad effetto: "Questo clima ritrovato ci aiuterà a recuperare il terreno perduto". In relazione al campionato e forse anche al rapporto con la squadra. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.