ADL ancora in isolamento: lavora da casa, condizioni in miglioramento e presto nuovo tampone

Ancora positivo al Covid-19, Aurelio De Laurentiis è ancora in isolamento nella sua dimora romana ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Come riferito da SkyTg24, fonti del mondo Napoli fanno sapere che il presidente azzurro non è mai stato in ospedale e non ha avuto peggioramenti. Negli ultimi giorni è migliorato, non ha più neanche la tosse. Tra domani e dopodomani il patron effettuerà un nuovo tampone, intanto continua a lavorare da casa.