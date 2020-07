ADL avrebbe attaccato una manager della Lega: "Incompetente, vada a casa ad accudire i figli"

"Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli". L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un piccato scambio di battute tra Aurelio De Laurentiis ed una manager della Lega, che il quotidiano racconta così.

"È l'espressione sessista che, riferiscono alcuni presenti, Aurelio De Laurentiis ha utilizzato nel corso dell'assemblea della Serie A nei confronti di una manager della Lega. All'inizio della riunione, Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte del Napoli, legati a un calciatore. Secondo testimoni, De Laurentiis ha risposto rivolgendosi alla donna con toni duri. 'Il presidente non ricorda l'episodio e non ricorda di aver offeso nessuno', trapela da ambienti vicini a De Laurentiis".