ADL blocca Giuntoli: "Resta qui, ha contratto! Ma ds non è figura centrale..."

Cristiano Giuntoli resta al Napoli, almeno secondo le parole in conferenza stampa di De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli resta al Napoli, almeno secondo le parole in conferenza stampa di De Laurentiis: "Manager? Noi abbiamo una squadra di manager. Futuro di Giuntoli? Ma guardi, Giuntoli ha un contratto con noi fino al 2024, quindi non vedo il motivo della domanda. Non siamo qui per parlare del direttore sportivo e neanche dell'allenatore, anche se rispondo per rispetto. E poi la figura di un ds non è centrale rispetto a domande sulla prossima stagione che non si basa su un direttore sportivo".