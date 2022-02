ADL esulta: "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così!"

Il Napoli espugna l'Olimpico, battendo 2-1 all'ultimo secondo e aggancia il Milan in testa alla classifica.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli espugna l'Olimpico, battendo 2-1 all'ultimo secondo e aggancia il Milan in testa alla classifica. Felicissimo per il risultato ottnenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che su Twitter scrive: "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così!".