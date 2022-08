ADL fissa il limite per l'ingaggio di Ndombele: vicinissima l'intesa col Tottenham

"Inutile dire che ADL non intende superare quota 4" scrive La Gazzetta dello Sport.

Intesa vicisinissima per portare Tanguy Ndombele al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non è un caso che in parallelo i dirigenti campani siano ormai vicinissimi all’intesa con il Tottenham per ottenere in prestito il francese Ndombele.

C’è da definire l’entità del suo stipendio, visto che gli Spurs gli garantiscono un contratto da 8 milioni netti a stagione. Inutile dire che ADL non intende superare quota 4. Ad ogni modo siamo ai dettagli, c’è ottimismo tra le parti. Appena si sblocca l’affare parigino...".