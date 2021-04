ADL impassibile e col microfono sempre spento: retroscena dall'Assemblea di Lega

Qual è stata la reazione di De Laurentiis alla nascita della Superlega? Ieri, in assemblea, il patron azzurro è rimasto sempre sulle sue, impassibile durante la conference call, limitandosi a seguire l'evoluzione degli eventi col microfono sempre spento. Come se la questione lo interessasse relativamente. A svelarlo è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. In realtà, il patron azzurro sperava, e spera ancora, che il Napoli potesse essere inserito.