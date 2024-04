ADL pronto a chiamare Commisso per Quarta: pupillo di Italiano, buono anche per Conte

Così la Gazzetta sull'interesse del Napoli per il centrale argentino della viola

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Aurelio De Laurentiis ha ottimi rapporti col presidente delle Fiorentina Commisso ed è probabile che prima della fine del campionato farà una telefonata all'amico Rocco, per capire i margini di manovra per Martinez Quarta. Così la Gazzetta sull'interesse del Napoli per il centrale argentino della viola: "Quarta può giocare da centrale nella difesa a quattro ma anche da braccetto (o esterno, come preferite) di una difesa a tre e il la capacità di adattarsi a più sistemi non è un elemento di poco conto.

È uno dei pupilli di Vincenzo Italiano, guarda caso l'allenatore attualmente in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione; ma a tre si è messo in mostra in passato e a tre gioca Antonio Conte, il vero sogno del presidente De Laurentiis. Insomma, Martinez Quarta è un giocatore affidabilissimo su cui il Napoli può iniziare a lavorare da subito, senza bisogno di avere la certezza su chi sarà il prossimo allenatore".