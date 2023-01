ADL scherza con un tifoso: “Scudetto? Premio da 100mln per non vincerlo! E voglio pure la Champions”

Nelle ultime ore sta girando sui social una telefonata tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed un tifoso azzurro.

TuttoNapoli.net

Nelle ultime ore sta girando sui social una telefonata tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed un tifoso azzurro. Il patron ha chiarito che si trattava di un dialogo ironico e ricco di provocazioni. Di seguito vi proponiamo il contenuto della telefonata tra il numero uno del Napoli, probabilmente adirato per essere stato contattato sul suo numero privato, ed il tifoso.

Tifoso: “Presidente, volevo congratularmi. Siamo troppo forti. Lo vinciamo lo Scudetto?”.

ADL: “No non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo Scudetto. I napoletani m’hanno rotto il ca**o. Siete di una tale stronzaggine che io delle volte dico ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti quelli che sanno che i napoletani hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce".

Tifoso: “Presidente non dica così”.

ADL: “Sì, perchè voi passate la mattina guardate il sole, il mare, una pizza di merda perchè la pizza a Napoli è una merda e tirate un bel respiro”.