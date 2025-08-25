Ultim'ora
Accordo Hojlund-Napoli! Zazzaroni: "Prestito con obbligo condizionato da 5+40mln"
Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il sostituto di Romelu Lukaku: il classe 2003 Rasmus Hojlund. Gli azzurri hanno raggiunto l'accordo finale con il calciatore danese circa i termini del contratto, che dovrebbe arrivare in prestito con obbligo condizionato. Con il Manchester United bisogna decidere solamente l'aspetto legato all'obbligo.
A riferirlo è Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, che sul suo profilo Instagram scrive: "Il Napoli ha raggiunto l'accordo con Rasmus Hojlund: 5 anni di contratto più uno, manca solo la definizione del valore dell'obbligo di riscatto con il Manchester United. Probabilmente 5 milioni di euro del prestito più 40 milioni di riscatto".
