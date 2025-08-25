Ultim'ora Hojlund-Napoli, intesa di massima sull'ingaggio! Sky: si avanza anche col Man United

Rasmus Hojlund si avvicina sempre di più al Napoli, questo è quanto filtra nelle ultime ore nonostante il tentativo del Milan di reinserirsi nella trattativa dopo che è saltato l'affare Victor Boniface. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, nella giornata di oggi gli azzurri hanno raggiunto un'intesa di massima con Hojlund sull'ingaggio. Inoltre, il Napoli sta avanzando anche nei colloqui con il Manchester United: per l'attaccante danese si va verso un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per almeno tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il danese è fuori dal progetto del Manchester United e il che permette un'operazione a titolo temporaneo, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.