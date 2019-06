ADL ufficializza l'addio di Albiol: "Non tratteniamo chi vuole andare, se va via alla sua età ci fa una cortesia"

"Manolas è obiettivo di mercato? “Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia". Parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss, con il patron che di fatto ufficializza l'addio del difensore spagnolo. Qui per l'intervista completa.