Ag. Malcuit lo toglie dal mercato: "Dal Napoli nessuno mi ha detto di trovargli una squadra"

Kevin Malcuit giocherà nel Napoli anche nel prossimo anno. Lo rivela ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” Bruno Satin, agente del laterale classe '91: “I miei assistiti sono in giro con le Nazionali e altri invece sono in vacanza. Malcuit può lasciare il Napoli? Nessuno mi ha detto di trovare una società a Malcuit e quindi si andrà vanti così. E’ chiaro che l’apprezzamento di diversi club potrebbe esserci perchè tutti i giocatori del Napoli hanno un valore elevato e proprio per questo il club non li lascia andare via così facilmente”.