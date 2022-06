Ag. Mario Rui: "Leggo notizie che non stanno né in cielo né in terra, resta sicuramente al Napoli!"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mario Rui rimane sicuramente, anche se leggo notizie che non stanno né in cielo né in terra. Rimane al 100%. Se sarà ancora titolare? La logica dice che il titolare è Mario Rui, un giocatore che dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. Mathias Olivera deve dimostrare di valere la Serie A e il Napoli, non diamo per scontato che chi arriva sia più forte di chi già c'è. Mario Rui ha fatto un grandissimo campionato, è stato tra i calciatori più importanti della stagione passata".