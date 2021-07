Ag. Mario Rui: "Resta a Napoli! Problemi con Gattuso, andrà via solo dopo grande stagione..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui: "Mario Rui? Per quanto mi riguarda rimane a Napoli. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io porterò via Mario Rui alla fine dell’anno prossimo quando avrà dimostrato di aver fatto una grande stagione al Napoli. Se la può giocare con chiunque e non è secondo a nessuno. Galatasaray? Hanno fatto una proposta per un prestito ma lui da Napoli non si muove. Non mi piace spostare i giocatori quando fanno male. Quando zittirà i critici, lo sposterò".