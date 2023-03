Ag. Meret: "Ha dimostrato attributi importanti. E' felicissimo a Napoli, a fine stagione parleremo col club"

"Giocare nell'incertezza è difficile per chiunque, per un portiere anche di più".

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttomercatoweb: "Sono contento per Alex, ha dovuto giocare cinque gare col mercato aperto in una situazione di grande incertezza, dando prova di avere attributi importanti. Giocare nell'incertezza è difficile per chiunque, per un portiere anche di più. Sono contento: il club gli ha dato fiducia, sta ripagando questo estremamente bene. Il percorso è stato impervio ma devo dire che si sta meritando questa grande stagione dopo due annate comunque tortuose, con l'alternanza con Gattuso, con cui è cresciuto comunque molto, e poi con Spalletti con Ospina, altrettanto".