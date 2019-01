Ag. Moukoudi: "Come si fa a dire no a Napoli e ad Ancelotti! Agli azzurri piace, ma vuole prima fare un anno in Ligue 1"

In diretta a "Un Calcio Alla Radio", trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Thierry Granturco, agente di Moukoudi, difensore del Le Havre che paice al Napoli.

Che tipo di giocatore è Moukoudi e a chi si ispira? "Non saprei a chi paragonarlo. È giovane, ha venti anni e ha fatto tutta la trafila nel Le Havre. È veramente forti e ha grandi margini di crescita. Si tratta di un ottimo investimento per chi lo prende. Ricorda Umtiti. È già molto strutturato, ma non è ancora un prodotto finito".

Interesse del Napoli? "Noi sappiamo di un interesse del Napoli, per ora non è stato imbastito nessun canale diretto per un motivo semplice. Lui ora gioca in serie B francese e il suo desiderio è quello di formarsi un anno nel massimo campionato francese per poi valutare magari altre opzioni".

Gli piacerebbe giocare con Ancelotti? "Certo (ride ndr). Il Napoli è un grande club e la città è molto simile ad altre francesi che Moukoudi conosce".

Gli piacerebbe Napoli? "Come si farebbe a dire di no e Ancelotti ha una grande reputazione in Francia. Ad oggi il Napoli ha la stessa reputazione di una milanese. A Parigi si guardano le partite di Napoli e Juventus".

Dall’Italia il Napoli è l’unica squadra interessata? "Sì, ma ci sono altri club interessati in Spagna ed Inghilterra ”