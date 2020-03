Ag. Muriqi: "Napoli? C'è interesse di vari top club. La sua priorità e l'Italia"

E' Vedat Muriqi (25), centravanti nazionale kosovaro classe '94 del Fenerbahce, il nome nuovo per l'attacco del Napoli. L'avvocato Francesca Alfieri, legale di Gianni Losito ed Emanuel Curto, intermediari in esclusiva per l’Italia con l’agente di Muriqi, Haluk Canatar è intervenuto ai microfoni di Tmw in merito alle voci sull'attaccante del club turco: “Piace a diversi club, questo è vero. Di più in questa fase è difficile dire, e meglio non scendere nei dettagli”.

Napoli? Come detto, aspettiamo, non posso né confermare né smentire. Sicuramente è un giocatore che si è messo in mostra e che sta riscuotendo l’interesse di diversi club di vertice: ci sono delle trattative, vedremo come andranno avanti, senza sbilanciarsi.

Concorrenza Premier? Non è detto. Anzi, vi posso dire che in questo momento la sua priorità sarebbe quella di giocare in Italia. Anche per un fattore culturale se vogliamo: è kosovaro, e quindi albanese di origini. In questi giorni difficili, abbiamo visto quanto sia stretto il legame tra Italia e Albania. Venire nel nostro Paese sarebbe la sua prima scelta”.