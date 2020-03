Ag. Veretout: "ADL lo ha cercato già a gennaio, non c'era tempo per intavolare la trattativa..."

Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Jordan Veretout, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Incalzato riguardo il mercato, il procuratore ha svelato un retroscena riguardo un contatto con De Laurentiis già a gennaio per il francese suo assistito: "So che De Laurentiis ha chiesto Veretout già a gennaio, ma non c’era il tempo necessario per intavolare la trattativa. Non escludo che potrà approdare al Napoli la prossima estate. Anche la Roma è in grande fermento, e potrebbe verificarsi una rifondazione.

Credo che Jordan sia sempre piaciuto anche ad Ancelotti, ma il suo acquisto avrebbe comportato l’uscita di Allan dalla rosa, quindi non se ne fece più nulla".