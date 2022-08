Agente Osimhen smentisce? Sky spiega: “Infastidito perché Mendes non l’ha coinvolto nell’affare”

Victor Osimhen al Manchester United e Cristiano Ronaldo al Napoli? Oggi è arrivata la smentita ufficiale del procuratore del nigeriano in merito a queste indiscrezioni di mercato.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Victor Osimhen al Manchester United e Cristiano Ronaldo al Napoli? Oggi è arrivata la smentita ufficiale del procuratore del nigeriano in merito a queste indiscrezioni di mercato. Tuttavia, come riferito da Sky, questa suggestione ed ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il Manchester offrisse almeno 100 milioni per Osimhen e pagasse quasi per intero l’ingaggio di Cristiano Ronaldo.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha spiegato: "Al momento non c'è nessuna trattativa in corso, oggi il procuratore di Osimhen - Roberto Calenda - si è affrettato a chiarire che non ci sono trattative con lo United e che il giocatore vuole rimanere. Questo forse per il fatto che è infastidito dal fatto che Jorge Mendes sta apparecchiando la trattativa senza aver coinvolto anche gli altri protagonisti".