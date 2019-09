Albania, Hysaj: "Uscito per un problema al polpaccio. Gol? Ancora non ci credo..."

Autore di un gol nel 4-2 sull'Islanda, il terzino del Napoli e dell'Albania Elseid Hysaj ha parlato ai media locali nel post-partita: "Sostituzione? L'ho chiesto per un problema al polpaccio, non potevo andare avanti. Continuo a non credere di aver segnato un gol, è stata una bella gioia. Sono molto contento per il gol e la vittoria. Sappiamo di avere dei lavori e li abbiamo mostrati sul campo con sicurezza".