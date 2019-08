Alla scoperta del Genk - Squadra di stelline terribili, a caccia di altri Koulibaly, De Bruyne e Milinkovic

Dalla quarta fascia il Napoli ha pescato il Genk, vincitore dello scorso campionato belga. Anche se non ha iniziato proprio nel migliore dei modi considerando che è incappato in due sconftte - probabilmente per assemblare la nuova squadra -, ma dista appena 3 punti dalla capolista Standard Liegi, al primo posto in classifica dopo 5 giornate di campionato. Dato da non trascurare quello delle partite giocate, in caso di incrocio immediato con gli azzurri, visto che l'ex squadra di Koulibaly - e di tantiissimi talenti come Courtois, De Bruyne, Milinkovic-Savic - sarà più avanti dal punto di vista fisico. Formazione ricca di talento, ma l'età media (23,1) rende l'idea di un club che punta inevitabilmente più alla formazione per potersi mantenere con le plusvalenze. Il Genk nella scorsa stagione riuscì a superare il girone d'Europa League, battendo il Malmo e vincendo anche sul campo del Besiktas, per poi passare la mano contro lo Slavia Praga ai sedicesimi.

Il mercato - Sono andati via due big come Leonard Trossard, finito al Brighton per 20mln, e Artem Malinovskyi, approdato in Serie A tra le fila dell'Atalanta, oltre ad Aido al Celta Vigo. Ma non sono mancati gli investimenti per oltre 40mln: sono arrivati Bongonda dallo Zulte per 7mln, Onuachu dal Midtjylland per 6mln, Hrosovsky dal Viktoria Plzen per 6mln, più una vecchia conoscenza del calcio italiano come Ianis Hagi per 4mln. Poi Cuesta, Nygren ed Odey, quest'ultimo già affrontato con lo Zurigo.

La stella - Sander Berge - Per Tranfermarkt il classe '98 norvegese ha un valore già superiore ai 20mln di euro. Il centrocampista è stato inseguito per due anni di fila dai club italiani: prima l'Atalanta, quest'estate la Fiorentina, ma è un giocatore che il Genk vuole vendere solo per cifre alte e per ora è inavvicinabile. Si tratta di un mediano con buonissima visione di gioco e un fisico imponente di 195cm. Attenzione anche alla punta Mbwana Samatta, autore di 5 gol nelle prime 5 partite (l'anno scorso furono 32 addirittura in 51 gare stagionali).

L'undici tipo - Un 4-3-3 classico, con Berge come perno davanti alla retroguardia e una difesa che spesso balla. Davanti però la rapidità può fare la differenza, anche se sembra un po' poco per potere affrontare i titani della Champions League, soprattutto a fronte di nuovi arrivi che non sembrano ancora integrati al meglio.

Oggi giocherebbe così - Coucke; De Norre, Dewaest, Lucumì, Uronen; Heynen, Berge, Piotrowski; Ito, Samatta, Painstil