Allan via, nuovo assalto a Veretout: nel maxi-affare con la Roma anche un altro azzurro oltre Milik

Con Allan ad un passo dall'Everton, il Napoli potrebbe tentare un nuovo assalto a Jordan Veretout, indicato da Rino Gattuso come il rinforzo ideale per il centrocampo in sostituzione del brasiliano. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui nella maxi-operazione con la Roma per Arkadiusz Milik il club azzurro potrebbe richiedere anche l'ex Fiorentina e mettere sul piatto, a quel punto, il cartellino di Nikola Maksimovic oltre a quello dell'attaccante polacco. Nell'operazione dovrebbero essere compresi anche Cengiz Under e il giovane Alessio Riccardi.