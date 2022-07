Altri 5 azzurri oggi a Dimaro: Koulibaly è atteso domani, entro mercoledì l'arrivo di Osimhen

Ai 17 giocatori impegnati allo Stadio di Carciato si è aggiunta nelle ultime ore la nutrita pattuglia dei nazionali.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti ritrova man mano pezzi importanti del suo Napoli. Ai 17 giocatori impegnati allo Stadio di Carciato si è aggiunta nelle ultime ore la nutrita pattuglia dei nazionali. In campo si sono già visti Lobotka, Rrahmani e Politano, Di Lorenzo. A pranzo sono giunti allo Sport Hotel Rosatti Meret, Elmas e Zielinski e nel pomeriggio è stata la volta di Anguissa e Ounas. In serata è toccato al talento della Primavera Ambrosino che ha sostenuto l’esame di maturità prima di partire per la Val Di Sole. Nella serata di domani dovrebbe sbarcare Koulibaly, l’uomo più atteso. Entro mercoledì pomeriggio il gruppo potrebbe essere al completo con la presenza di Victor Osimhen.