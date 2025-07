Ndoye-Napoli, Sky: accordo col giocatore! Accelerata Lucca per evitare inserimenti

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative del Napoli: "Ha messo le mani seriamente su Lorenzo Lucca. Ha trovato l’accordo contrattuale sullo stipendio del giocatore, che è già un passo importante per poi procedere. I presidenti di Napoli e Udinese, che hanno fatto già tanti affari negli anni scorsi, stanno continuando a parlare per sistemare alcuni bonus. Perché il Napoli ha decisivo di accelerare su Lucca? Anche per evitare l’inserimento dell’Atalanta dopo la cessione di Retegui e del Milan, che ha puntato Lucca. Vedremo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana il Napoli riuscirà a definire e sistemare questo acquisto.

Napoli che è scatenato, perché c’è sempre il discorso di Sam Beukema col Bologna e anche di Dan Ndoye, perché l’altra notizia è che ha l’accordo sullo stipendio col giocatore. Quindi il Napoli sta trovando prima gli accordi sui contratti e adesso andrà all’assalto del Bologna per cercare di prenderlo alle migliori condizioni possibili, con tutto il rispetto del club rossoblù che ha già dimostrato di vendere bene i suoi gioielli e di saper reinvestire i soldi, come fatto con Vitik e Bernardeschi”.