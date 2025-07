Beukema-Napoli, Rai: stallo col Bologna! Non c'è trattativa tra i club per Ndoye

vedi letture

Non si sblocca ancora il dialogo tra Bologna e Napoli per Sam Beukema. Azzurri ferni a 30 milioni di euro più 2 di bonus. Felsinei idem: chiedono 31 milioni di base fissa e due (anche 3 dipende dalla qualità dei due bonus). Fase di stallo e riflessioni. Al momento nessuno intende fare la prima mossa. Non c'è trattativa tra i due club per Dan Ndoye. Il Bologna lo valuta 45 milioni (trattabili sembra di capire, ndr.) ma fino a stasera i campioni d'Italia non hanno presentato offerte ufficiali (ribadiscono dalla via Emilia). Solo contatti col suo entourage. Calma piatta in quel senso.

Il mercato è lungo e alla fine prevale sempre il buonsenso. Avendo in rosa ancora Lucumì (clausola scaduta, ora decide il Bologna il suo destino) e il neo acquisto Vitik, dovranno per forza di cose fare valutazioni su Beukema. Napoli per ora fermo. Distanza minima ma uno dei due club dovrà mutare strategia. A riferirlo al sito Rai, è il giornalista ed esperto di mercatoi Rai Ciro Venerato.