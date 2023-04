Altro assalto a Ticketone: in vendita a sorpresa l'anello superiore di Curve e Distinti

La notizia si è diffusa sul web ed il passaparola ha fatto il resto e già a breve la disponibilità potrebbe esaurirsi.

In questi minuti sono oltre 15mila tifosi del Napoli in coda virtuale su Ticketone per i biglietti di Napoli-Milan di Champions. Dopo la vendita a scaglioni per tribune e anello inferiore - annunciata dal club azzurro sul proprio sito - sono stati messi in vendita infatti gli anelli superiori di Curve e Distinti: la notizia si è diffusa sul web ed il passaparola ha fatto il resto e già a breve la disponibilità potrebbe esaurirsi.