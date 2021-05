Alvino: "Gattuso sempre più deciso a cedere alla corte di Commisso"

Il futuro di Rino Gattuso sembra essere lontano da Napoli, nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ne ha parlato: “Gattuso sembra aver ceduto alla corte di Commisso e sembra che il matrimonio tra il tecnico e la Fiorentina potrebbe andare in porto. Qualche errore quest’anno l'allenatore del Napoli l’ha fatto, ma sicuramente gli potrà essere da esperienza per migliorarsi per le prossime avventure".