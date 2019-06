Alvino: "Il piano di ADL per James: problema ingaggio sostenibile e contratto più lungo, tutti i dettagli"

James Rodriguez è il nome che fa sognare la piazza, l'acquisto di spessore per il quale nessuno potrebbe criticare Aurelio De Laurentiis. L'affare non è semplice, è chiaro, ma Carlo Alvino sostiene ancora la fattibilità ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'operazione James non è semplice, ma il Napoli vuole portarla avanti. Alla prima telefonata di Ancelotti, che risale ad un mese fa, James non ha avuto titubanze e ha detto di sì. Jorge Mendes, poi, ha ottimi rapporti col mister e con la società azzurra. Ora bisogna capire quanto chiederà il Real Madrid".



DETTAGLI - "Il Napoli gli offrirebbe 5,5 milioni di ingaggio a stagione, per cinque anni, un milione in meno rispetto ai 6,5 milioni che guadagna ora, anche se per meno anni, per questo il giocare non perderebbe nulla, anzi guadagnerebbe di più. L'idea del Napoli è quella di chiedere il prestito, magari con qualche clausola speciale, per convincere Florentino Perez".