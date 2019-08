Ancelotti: "Allenare in MLS? In futuro bella esperienza, ma ora sono al Napoli! Lozano? L'ultima volta lo vidi al Mondiale"

Arrivano ulteriori dichiarazioni di Carlo Ancelotti rilasciate da Miami, dove il Napoli affronterà nella notte il Barcellona. Queste le parole del tecnico azzurro riportate da Fox Sport Colombia: "James? In questo momento siamo concentrati sulle amichevoli, sono qui per parlare di questo e non di mercato. Lozano? L’ultima volta l’ho visto ai Mondiali, facevo il commentatore per una televisione messicana.

Allenare la squadra di Beckham in MLS? E' un mio amico, non so cosa potrà accadere in futuro e ora ho un contratto con il Napoli. Sicuramente il campionato è in crescita, in futuro potrebbe essere una bella esperienza”.