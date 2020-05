Ancelotti: "Napoli? Bella esperienza, ma in Italia non è cambiato nulla! Preferisco l'Inghilterra"

L'allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha ricordato la sua esperienza napoletana: "Dopo aver lasciato il Bayern volevo tornare in Italia. A Napoli è stata una bella esperienza, ma se devo scegliere un campionato scelgo la Premier League per l'atmosfera che si sente.

Dopo nove anni sono tornato in Italia, ma nulla è cambiato. La pressione è sempre la stessa e tra i tifosi c'è ancora molta violenza, il calcio italiano sta provando a cambiare ma non è facile modificare la cultura di un paese ancora purtroppo pieno di violenza e aggressioni. Ora sono felice di essere con l'Everton, un club con una storica e una tradizione fantastica".