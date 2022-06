Anche Demme tra gli scontenti: niente polemiche, ma ha chiesto maggiore continuità

Anche Diego Demme è entrato ufficialmente nella lista delle 'riflessioni profonde sul futuro per il bene di tutti'

Anche Diego Demme è entrato ufficialmente nella lista delle 'riflessioni profonde sul futuro per il bene di tutti', citando le dichiarazioni del suo manager, scrive il Corriere dello Sport che analizza un'altra situazione delicata oltre al caso-Mertens e le posizioni di Koulibaly, Fabian, Ounas e Politano. Il centrocampista ex Lipsia è fresco di cambio agenti e proprio tramite il suo manager ha fatto sapere di aspirare legittimamente, ma con rispetto e senza polemica, a giocare con maggiore continuità e ad aprire una riflessione (profonda) per soddisfare le esigenze di tutti.