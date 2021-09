Anguissa: "Dobbiamo pensare da squadra. Non c'è solo Vardy, il Leicester è un grande team"

Frank Zambo Anguissa, neo centrocampista del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leicester: "Leicester è una grande squadra, di grande intensità e li conosco bene. In Italia il calcio è molto più tattico, in Inghilterra c'è maggiore intensità".

Pericolo Vardy? "Dobbiamo pensare come una squadra e dobbiamo pensare a tutta la squadra. Ognuno di loro può essere pericoloso, non solo Vardy. Certo, è il loro migliore attaccante, ma dobbiamo essere concentratii su tutta la squadra".