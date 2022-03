Apprensione esterni per Spalletti: saranno tutti spremuti (e acciaccati) contro l'Atalanta

Ne scrive l'edizione odierna del Correre dello Sport.

Apprensione per la situazione degli esterni in casa Napoli, con Luciano Spalletti che dovrà fare i conti con gli acciacchi di Insigne e Politano, oltre che col ritorno last minute di Lozano per il match di domenica contro l'Atalanta. Ne scrive l'edizione odierna del Correre dello Sport.

“Giornata in cui saranno testati anche Insigne e Politano: il ct Mancini, infatti, ha spiegato di averli obbligati a lasciare il ritiro di Coverciano perché non essendo al meglio dal punto di vista fisico non avrebbero giocato con la Turchia. Certo è che con Elmas reduce dalla sfida con il Portogallo per andare in Qatar e con Lozano che si aggregherà al gruppo soltanto venerdì dopo tre partite giocate con il Messico e una trasvolata oceanica, i recuperi del capitano e del collega assumeranno una rilevanza assoluta”.