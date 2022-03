Arabi del Newcastle pazzi di Osimhen: questa la cifra sul piatto

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Newcastle pronto a fare follie per Victor Osimhen, mettendo sul piatto 100 milioni di euro per l'attaccante nigeriano. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ci sono voluti quarantanove milioni di euro per strapparlo al Lilla, dentro un'operazione un po' complessa per qualche plusvalenza di troppo, ma a 598 giorni di distanza dall'annuncio sfarzoso di Villa Camelia a Capri, Osimhen ora ha un'altra dimensione, scatena gli arabi del Newcastle, è da solo un fondo di garanzia da cento milioni, più del doppio di quanto costò su pressione di Cristiano Giuntoli, il diesse del Napoli, che scelse senza indugi e decise di scommetterci su".