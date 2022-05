Arrivano i saluti: col Maradona ultima in casa per 3 azzurri e 2 in bilico

Nessuno è incedibile, del resto De Laurentiis l’aveva annunciato lo scorso anno

Nessuno è incedibile, del resto De Laurentiis l’aveva annunciato lo scorso anno. Domenica sarà l’ultima al Maradona per Insigne, Ghoulam, Malcuit in scadenza a giugno 2022, mentre non si conosce ancora il futuro di Ospina e Mertens. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.