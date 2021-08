Arrivano Lozano e Mertens: le loro condizioni ed i tempi di recupero

Come annunciato dal club nel pomeriggio, Hirving Lozano e Dries Mertens sono attesi domani nel ritiro di Castel di Sangro. L'edizione on ine della Gazzetta dello Sport sottolinea che per il messicano è probabile che prima di raggiungere la sede del ritiro venga sottoposto ad un consulto col neurochirurgo di fiducia del club, il professor Alfredo Bucciero.

TEMPI DI RECUPERO - Se Lozano supererà il controllo clinico, inizierà ad allenarsi subito, magari senza forzare i tempi, mentre per il rientro di Dries Mertens - si legge - bisogna aspettare almeno un'altra quarantina di giorni perché in ritiro comincerà la fase rieducativa dopo l'operazione alla spalla, necessaria prima di avere il via libera per tornare a allenarsi.