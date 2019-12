Arriveranno a gennaio i due acquisti che si dovevano fare in estate?

La rosa del Napoli è incompleta. Manca un terzino sinistro e un regista. Pedine fondamentali per ogni squadra. In estate Ancelotti aveva dato dieci al mercato ma il campo ha detto altro. La squadra paga l'assenza di giocatori funzionali oltre che degli infortunati.

JORGINHO E IL VUOTO - Il Napoli ha ceduto Jorginho al Chelsea un anno fa e poi Hamsik in Cina. Non li ha sostituiti. In organico ci sono tre centrocampisti simili (Fabian, Zielinski, Elmas) e un solo mediano (Allan). Ognuno è stato provato da regista - a prescindere dalle rispettive interpretazioni - con risultati scadenti. La domanda sorge spontanea: arriverà a gennaio? Non serve il nome, non solo. Occorrono giocatori utili. Veretout era ad un passo, poi il Napoli ha fatto altre scelte. Serve il riferimento della mediana, l'uomo che abbia quelle caratteristiche che oggi mancano.

CASO GHOULAM - Manca anche un terzino sinistro. Numericamente il Napoli è al completo, ma Ghoulam non è tornato e anzi se n'è andato di nuovo, vittima di problemi fisici atavici. Mario Rui, il suo sostituto ma in realtà il vero titolare, ha saltato diverse gare per infortunio. C'è Di Lorenzo, impeccabile anche a sinistra, ma è pur sempre un adattato e a destra - con Malcuit fuori - la sua assenza si sente. Qualche volta, sulla corsia mancina, è stato impiegato anche Luperto. Per questo in estate serviva un altro terzino ma il Napoli, forse per un errore di valutazione, ha deciso di puntare "solo" su Ghoulam e Mario Rui e oggi si ritrova scoperto in un ruolo fondamentale. Come per il regista: si correrà ai ripari a gennaio?