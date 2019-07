As cambia versione: James potrebbe anche restare al Real se parte Isco, ma escluso il prestito

Il Real Madrid potrebbe non cedere James Rodriguez. Secondo quanto scrive il portale As, infatti, il club spagnolo sta valutando la possibilità di trattenere il colombiano in caso di cessione di Isco. In questo caso il Real Madrid potrebbe anche tenere Rodriguez che in ogni caso non sarà ceduto per meno di 40 milioni di euro. In ogni caso non viene presa in considerazione la formula del prestito, mentre verrebbe ascoltata un'offerta dell'Atletico dell'acquisto del cartellino del classe '91.