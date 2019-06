As - Il Real su Fabiàn, contattati gli agenti ma per il Napoli è incedibile

Il Real Madrid ha cercato Fabiàn Ruiz, provando a contattare direttamente gli agenti: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, i blancos avrebbero avviato i contatti con l'agenzia che gestisce il centrocampista azzurra ("You First Sports"), apprendendo che per il Napoli il talento classe '96 è assolutamente incedibile.