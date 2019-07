AS - James, il Real non ha gradito frasi di ADL ma non c'è ancora trattativa con Atletico

L'ottimismo delle scorse settimane sta diminuendo. Il Napoli non è così sicuro di prendere James Rodriguez. Lo spiega nel dettaglio il quotidiano spagnolo AS secondo cui le ultime dichiarazioni di De Laurentiis non sono piaciute a Florentino Perez. Il Napoli ha il sì del calciatore da due mesi e continuerà a spingere per averlo in prestito oppure accetterebbe l'acquisto a titolo definitivo solo con pagamento dilazionato. Il Real Madrid, però, potrebbe iniziare a prendere in considerazioni altre offerte. L'Atletico Madrid, intanto, aspetta. Il colombiano resterebbe volentieri a Madrid, una città che ama, e Simeone vorrebbe averlo nella sua squadra. L'Atletico, a differenza del Napoli, pagherebbe 42 milioni cash ma tra le due società non è ancora cominciata nessuna trattativa. In sintesi, James sarà del Napoli se De Laurentiis si deciderà a pagare l'importo chiesto da Perez, viceversa l'Atletico diventerebbe il favorito nella corsa all'ex Bayern. La prossima settimana, che comincia domani, potrebbe essere quella decisiva.