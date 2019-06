Ass. Borriello: "Convenzione? Bisogna prima saldare gli arretrati, abbiamo risolto in parte..."

Dai lavori al San Paolo in vista delle Universiadi alla convenzione tra Comune ed Ssc Napoli l'utilizzo del San Paolo. Ne ha parlato Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Marte: "Stamani abbiamo avuto una commissione in cui sono stati illustrati i motivi, i componenti della convenzione, fatte osservazioni e siamo pronti per portare in aula il documento.

Gli arretrati? Se da un lato siamo riusciti a risolvere le partite economiche fino all'anno 15/16, la nuova convenzione non può essere firmata senza saldare le due stagioni restanti.

C'è un atto di diffida che è stato comunicato per cui il calcio Napoli è informato su tutto. Ci sono anche i margini per dilazionare il pagamento.

Non c'è nessun ritardo sui lavori del San Paolo, siamo ampiamente soddisfatti anche perchè lavoriamo giorno dopo giorno. Questa continua rivendicazione della Regione campania ha stufato: i soldi sono pubblici".