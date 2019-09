Ass. Borriello: "Sabato saremo orgogliosi, per domani tutto pronto. Ma c'è puzza di pittura"

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Posso assicurarvi che Ancelotti non è andato a vedere gli spogliatoi del San Paolo ieri, ha fatto un comunicato con gli occhi di altri. Alle 18.30 erano stati posizionati anche i servizi igienici, montate le docce. Sulle vasche acqua calda/fredda sono una variante del progetto ed è a carico del Calcio Napoli. Sono dispiaciuto, conosciamo la fama di Ancelotti, io non farei mai una dichiarazione del genere se non avessi visto con i miei occhi. Ho avuto fotografie alle 8:30 stamattina, ho fatto vedere che gli arredi sono montati, domani saranno consegnati, oggi arriva la squadra di pulizia. Ci sarà solo il fastidio di odori forti di pittura ancora presenti. Se la tempistica era questa? Sì, sapevamo tutti che si arrivava a questo momento. Ancelotti ieri non è stato al San Paolo. Mi dispiace molto, non è andato negli spogliatoi, magari ha visto un video, ma non è andato. Saremo orgogliosi del San Paolo anche sabato. Domani gli spogliatoi saranno pronti".